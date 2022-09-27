Анонсировал изменения в составе и заинтриговал своим будущим в сборной: что сказал Петраков перед решающим матчем Украины в Лиге наций

Наставник "сине-желтых" отметил силу соперника, с которым придется встретиться его подопечным. По словам Петракова, стартовый состав украинской сборной претерпит изменения по сравнению с последним матчем против Армении, который завершился сокрушительной победой украинцев со счетом 0:5.

"Будет ли решение о составе самым важным в моей карьере? Нет. Ни в коем случае не хочу оскорблять сборную Армении, но каждый игрок сборной Армении индивидуально и каждый игрок сборной Шотландии индивидуально - это очень большая разница. Шотландцы выступают в английском Премьер лиге. Выбор не будет сложным. Изменения будут, но так всегда в футболе. Для меня же нет, это не сложно", - сказал Петраков на пресс-конференции.

Также Петраков ответил на вопрос касательно своего будущего в сборной Украины. Контракт 65-летнего специалиста истекает в конце 2022 года, поэтому не исключено, что игра с Шотландией может стать для него последней на посту коуча "сине-желтых". По словам тренера, пока никаких переговоров с УАФ о продлении сотрудничества он не имел.

"Я уже около года работаю главным тренером сборной Украины. Я уже адаптировался. Сначала было очень тяжело. Специфика работы в национальной команде состоит в том, что здесь каждый матч ответственен. Ответственность здесь растет в разы. Перед людьми, перед всеми. И уровень этих матчей очень высок - один матч стоит десяти во внутреннем чемпионате. После матчей сборной я дома чувствую очень сильную усталость. Очень тяжело. Но я быстро отхожу, буквально за три-четыре дня. Матчи сборных - очень серьезный уровень. Это не давит, но ответственность очень велика.

Никаких переговоров (с УАФ - прим.) нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ", - сказал Петраков.

Матч Украина - Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

После пяти туров сборная Украины с 10 очками располагается на второй позиции в своем квартете Лиги B. Лидирует с 12 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

Только победа в этом поединке позволит нашей сборной выиграть группу и выйти в элитный Дивизион А, чтобы провести там следующий сезон Лиги наций.

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