- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 567
- Время на прочтение
- 2 мин
Аншлаг на "Уэмбли": стало известно, сколько билетов продано на реванш Усик – Дюбуа
Ожидается, что весь стадион во время поединка за звание "абсолюта" будет заполнен зрителями.
Стало известно, сколько билетов продано на бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.
Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен в комментарии для издания "Чемпион" сообщил, что на поединок продали уже больше 90 тысяч билетов.
"Мы продали больше 90 тысяч билетов. Думаю, до субботы стадион будет распродан, ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик. Он, по сути, победил каждого британского боксера, поэтому здесь его очень хорошо знают. Он побеждал Даниэля, хотя это был и спорный бой. Но Дюбуа с тех пор имеет очень удачную серию – три отличные победы над сильными соперниками.
Последний бой Даниеля состоялся перед 96 тысячами зрителей на "Уэмбли", когда он нокаутировал любимца британских фанатов Энтони Джошуа. Он еще молод, ему всего 27, и это действительно важный момент в его карьере. Если он победит Усика, то будет регулярно выступать на "Уэмбли", и тогда билеты будут раскупаться мгновенно после старта продажи", – рассказал Уоррен.
Интересно, что сам Дюбуа пожаловался из-за недостаточного ажиотажа вокруг грядущего боя с Усиком.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.
В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.
Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.