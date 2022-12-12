Анси-2022: расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Французский этап Кубка мира по биатлону закроет 2022 год.

15 – 18 декабря во французском Анси состоится третий этап Кубка мира по биатлону-2022/23.

В программу соревнований вошли по три дисциплины у мужчин и женщин: спринты, гонки преследования и масс-старты.

Отметим, что этап в Анси станет последним в 2022 году. Кубок мира возобновится в начале следующего года, когда с 5-го по 8 января четвертый этап будет принимать словенская Поклюка.

Расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону

15 декабря

15:10 – Спринт, 10 км, мужчины

16 декабря

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

17 декабря

13:10 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

18 декабря

13:10 – Масс-старт, 15 км, мужчины

15:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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