Анси – Ле-Гран-Борнан-2024: расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Это последний этап Кубка мира по биатлону перед рождественско-новогодней паузой.

19-22 декабря в Анси – Ле-Гран-Борнан (Франция) состоится третий этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

В его программу включены спринты, гонки преследования и масс-старты.

Это будет последний этап Кубка мира по биатлону в 2024 году. После рождественско-новогодней паузы четвертый этап текущего сезона будет принимать 9-12 января 2025 года немецкий Оберхоф.

Расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону-2024/25

19 декабря

15:20 – Спринт, 10 км, мужчины

20 декабря

15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

21 декабря

13:30 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины

22 декабря

13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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