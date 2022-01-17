Антхольц-2022: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Антхольц-2022: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Спортсмены останутся без поддержки болельщиков на трибунах.

С 20-го по 23 января в итальянском Антхольце состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону-2021/22.

В программу этого этапа вошли по три дисциплины у мужчин и женщин: индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.

Все гонки состоятся без зрителей из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли местные власти Антхольца, учитывая рост количества больных COVID-19.

Отметим, что это будет последний этап Кубка мира перед Олимпийскими играми-2022.

7 ЭТАП

Антхольц-Антерсельва (Италия)

20-23 января

20 января

15:15 - Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

21 января

15:15 - Индивидуальная гонка 15 км, женщины

22 января

13:50 - Масс-старт, 15 км, мужчины

16:00 - Эстафета, 4х6 км, женщины

23 января

13:15 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

16:15 - Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Перший. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Результаты украинцев на Кубке мира-2021/22

Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев являются Дмитрий Пидручный (31-е место и 148 баллов) - у мужчин и Юлия Джима (30-е, 147) - у женщин.

(31-е место и 148 баллов) - у мужчин и (30-е, 147) - у женщин. В рейтинге Кубка наций украинская мужская команда располагается на седьмой строчке (3356 очков), женская - на восьмой (3271). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку - шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.

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