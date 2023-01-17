Антхольц-2023: расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Итальянский этап начнется 19-го, а завершится 22 января.
19 – 22 января в итальянском Антхольце состоится шестой этап Кубка мира по биатлону-2022/23.
В программу соревнований вошли по три дисциплины у мужчин и женщин: спринт, персьют и классическая эстафета.
Сразу после этого этапа Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде запланирован чемпионат Европы по биатлону. Континентальное первенство состоится с 23-го по 29 января.
Оно станет последним стартом перед чемпионатом мира по биатлону, который будет принимать с 6-го по 19 февраля немецкий Оберхоф.
Что касается Кубка мира, то соревнования возобновятся 2 – 5 марта седьмым этапом сезона в Нове-Место (Чехия).
Расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону.
19 января
15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
20 января
15:30 – Спринт, 10 км, мужчины
21 января
14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
16:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
22 января
12:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины
15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
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