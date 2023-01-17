Антхольц-2023: расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

19 – 22 января в итальянском Антхольце состоится шестой этап Кубка мира по биатлону-2022/23.

В программу соревнований вошли по три дисциплины у мужчин и женщин: спринт, персьют и классическая эстафета.

Сразу после этого этапа Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде запланирован чемпионат Европы по биатлону. Континентальное первенство состоится с 23-го по 29 января.

Оно станет последним стартом перед чемпионатом мира по биатлону, который будет принимать с 6-го по 19 февраля немецкий Оберхоф.

Что касается Кубка мира, то соревнования возобновятся 2 – 5 марта седьмым этапом сезона в Нове-Место (Чехия).

Расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону.

19 января

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

20 января

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

21 января

14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

22 января

12:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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