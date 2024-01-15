Антхольц-2024: расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

18 – 21 января в итальянском Антхольце состоится шестой этап Кубка мира по биатлону-2023/24.

В программу соревнований этого этапа вошли короткие индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масс-старты.

Сразу после этапа Кубка мира в Антхольце в словацком Брезно-Осрбли запланирован чемпионат Европы по биатлону, который продлится с 24-го по 28 января.

Континентальное первенство станет подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7-го по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Что касается Кубка мира по биатлону, то соревнования возобновятся в конце февраля. Седьмой этап сезона будет принимать 29 февраля – 3 марта Холменколлен (Норвегия).

Расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону

18 января

15:20 – Индивидуальная гонка короткая, 15 км, мужчины

19 января

15:20 – Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км, женщины

20 января

13:55 – Одиночная смешанная эстафета

15:45 – Смешанная эстафета

21 января

13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Общий зачет Кубка мира по биатлону

По итогам пяти этапов Кубка мира по биатлону-2023/24 лидером мужского общего зачета является норвежец Йоханнес Бьо (671 очко) – действующий обладатель Большого хрустального глобуса. На 78 баллов от него отстает его брат Тарьей Бьо.

В женской классификации первое место занимает норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд (666 очков). Всего на 9 баллов от нее отстает француженка Жюстин Бреза-Буше.

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