Антхольц-2025: расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу этого этапа вошли спринты, гонки преследования и эстафеты.

23-26 января Антхольц-Антерсельва (Италия) будет принимать шестой этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

В его программу включены спринты, гонки преследования и эстафеты.

Это будет последний этап перед чемпионатом мира по биатлону, который с 12 по 23 февраля состоится в швейцарском Ленцерхайде.

Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону запланирован на 6-9 марта в Нове-Место (Чехия).

Расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25

23 января

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

24 января

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

25 января

14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:55 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

26 января

13:05 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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