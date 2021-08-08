Антирекорд в Токио: Украина заняла худшее место в медальном зачете Олимпиады за время независимости

Антирекорд в Токио: Украина заняла худшее место в медальном зачете Олимпиады за время независимости

Наша команда стала лишь 44-й в общекомандном медальном зачете.

Олимпийские игры-2020 стали самыми неудачными для сборной Украины, если смотреть на итоговое место в медальном зачете.

На соревнованиях в Токио наши спортсмены завоевали лишь одну золотую медаль, поэтому Украина заняла 44-е место в общекомандном зачете.

Этот показатель является худшим в истории Украины. Впервые в истории Олимпиад украинские спортсмены не смогли выиграть больше одной золотой награды. Предыдущий антирекод был установлен на Играх в Рио-2016, тогда украинцы завоевали две золотые медали.

Однако, если смотреть итоговую таблицу по количеству выигранных наград, то все выглядит более оптимистично. С 19 наградами (одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых) наша команда разместилась на 16-м месте между Южной Кореей и Испанией.

Отметим, что лучший результат по количеству золотых медалей Уураинские олимпийцы показали на дебютных Играх времен независимости в Атланте-1996. Тогда украинские спортсмены завоевали 9 золотых наград. Олимпиада в Аталанте остается наиболее успешной и по количеству выигранных медалей - 23. Этот результат удалось повторить в Сиднее-2000.

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Стоит заметить, что вообще рекордной для Украины стала Олимпиада в Пекине-2008. Наши спорстмены завоевали на ней 27 медалей, но затем 5 наград были отобраны из-за допинговых скандалов.

Самое высокое место в общем медальном зачете Украина заняла в Атланте - 9-е. На предыдущей Олимпиаде в Рио наша команда была 31-й. Так что теперь результат на Играх в Токио, 44-е место, худший в истории.

Украина на летних Олимпийских играх

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 9 2 12 23 Сидней-2000 3 10 10 23 Афины-2004 8 5 9 22 Пекин-2008 7 5 15 27 Лондон-2012 6 5 9 20 Рио-2016 2 5 4 11 Токио-2020 1 6 12 19

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