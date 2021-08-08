Антирекорд в Токио: Украина заняла худшее место в медальном зачете Олимпиады за время независимости

Наша команда стала лишь 44-й в общекомандном медальном зачете.
Олимпийские игры-2020 стали самыми неудачными для сборной Украины, если смотреть на итоговое место в медальном зачете.
На соревнованиях в Токио наши спортсмены завоевали лишь одну золотую медаль, поэтому Украина заняла 44-е место в общекомандном зачете.
Этот показатель является худшим в истории Украины. Впервые в истории Олимпиад украинские спортсмены не смогли выиграть больше одной золотой награды. Предыдущий антирекод был установлен на Играх в Рио-2016, тогда украинцы завоевали две золотые медали.
Однако, если смотреть итоговую таблицу по количеству выигранных наград, то все выглядит более оптимистично. С 19 наградами (одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых) наша команда разместилась на 16-м месте между Южной Кореей и Испанией.
Отметим, что лучший результат по количеству золотых медалей Уураинские олимпийцы показали на дебютных Играх времен независимости в Атланте-1996. Тогда украинские спортсмены завоевали 9 золотых наград. Олимпиада в Аталанте остается наиболее успешной и по количеству выигранных медалей - 23. Этот результат удалось повторить в Сиднее-2000.
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Стоит заметить, что вообще рекордной для Украины стала Олимпиада в Пекине-2008. Наши спорстмены завоевали на ней 27 медалей, но затем 5 наград были отобраны из-за допинговых скандалов.
Самое высокое место в общем медальном зачете Украина заняла в Атланте - 9-е. На предыдущей Олимпиаде в Рио наша команда была 31-й. Так что теперь результат на Играх в Токио, 44-е место, худший в истории.
Украина на летних Олимпийских играх
|Олимпиада
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Количество медалей
|Атланта-1996
|9
|2
|12
|23
|Сидней-2000
|3
|10
|10
|23
|Афины-2004
|8
|5
|9
|22
|Пекин-2008
|7
|5
|15
|27
|Лондон-2012
|6
|5
|9
|20
|Рио-2016
|2
|5
|4
|11
|Токио-2020
|1
|6
|12
|19