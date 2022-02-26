Антироссийские санкции в действии: Абрамович передал управление "Челси" благотворительному фонду

Российский олигарх официально сложил полномочия владельца лондонского клуба.

Российский бизнесмен и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович из-за британских санкций был вынужден передать управление клубом благотворительному фонду.

Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте "синих".

"На протяжении почти 20-летнего владения "Челси" я всегда рассматривал свою роль в клубе как хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешны, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах.

Я всегда принимал решение исходя из интересов клуба. Я по-прежнему предан этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе. Считаю, что сейчас они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроках, персонале и болельщиках", - говорится в заявлении клуба от имени Абрамовича.

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