Антверпен – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Чемпионы Украины и Бельгии будут определять сильнейшего в рамках второго тура группового раунда ЛЧ.

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на арене "Босейлстадион" в бельгийском городе Антверпен. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В другом матче второго тура группы H португальский "Порту" примет испанскую "Барселону". Этот поединок также состоится 4 октября, но в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом туре главного еврокубка "Шахтер" и "Антверпен" потерпели поражения. Чемпион Украины уступил "Порту" (1:3), а обладатель "золота" бельгийского первенства разгромно проиграл "Барселоне" (0:5).

Где смотреть матч Антверпен – Шахтер

На территории Украины поединок "Шахтера" против "Антверпена" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Антверпен" – "Шахтер".

Прогнозы букмекеров на матч Антверпен – Шахтер

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают бельгийский клуб. На победу "Антверпена" принимаются ставки с коэффициентом 1,91. Ничья – 4,05. Выигрыш "Шахтера" – 4,30.

Матчи третьего тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Барселона" – "Шахтер", "Антверпен" – "Порту".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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