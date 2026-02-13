Апелляцию Гераскевича на дисквалификацию с ОИ-2026 отклонили: украинец ответил МОК

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, апелляцию которого на дисквалификацию от участия в зимней Олимпиаде-2026 отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS), ответил на обвинения от Международного олимпийского комитета (МОК) в свой адрес.

Как ранее рассказал адвокат спортсмена в суде Евгений Пронин, МОК обвинил Владислава в том, что он выражал поддержку Украине, назвав это "политическими заявлениями".

Более того, МОК прямо ссылался на факт вручения Гераскевичу ордена Свободы президентом Украины Владимиром Зеленским уже после дисквалификации как будто бы на подтверждение политической составляющей его действий.

Реклама

"МОК прямо ссылается на факт вручения мне государственной награды от Президента Украины Зеленского как якобы на политическую составляющую моего желания надеть "Шлем Памяти".

Дисквалифицируют ли Кирсти Ковентри (президента МОК – прим.) за политическое медальное выступление как спортсменки на Олимпийских играх, ведь ее за него наградил диктатор Мугабе?", – написал Гераскевич в соцсети X.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Реклама

Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

Гераскевич по специальной процедуре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026, но 13 февраля она была отклонена.

CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Реклама

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.