АПЛ: "Арсенал" без Зинченко потерял очки, "Борнмут" с Забарным совершил победный камбэк (видео)

Состоялись еще два матча 15-го тура чемпионата Англии по футболу с участием команд украинцев.

В поединках 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Арсенал" на выезде сыграл вничью с "Фулхэмом" ( 1:1 ), а "Борнмут" в гостях одержал волевую победу над "Ипсвичем" ( 1:2 ).

"Дачники" открыли счет на 11-й минуте – отличился Рауль Хименес. На старте второго тайма "канониры" отыгрались – результативный удар нанес Уильям Салиба.

На 89-й минуте команда Микеля Артеты могла вырвать победу, но гол Букайо Саки после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч из-за травмы. Детали повреждения и сроки восстановления пока не сообщаются.

"Арсенал" (29 очков) занимает второе место в АПЛ и на 6 баллов отстает от лидера "Ливерпуля", который имеет матч в запасе. "Фулхэм" (23 пункта) находится на 10-й позиции.

Обзор матча "Фулхэм" – "Арсенал"

В параллельном поединке "Ипсвич" на 21-й минуте вышел вперед против "Борнмута" усилиями Конора Чаплина.

Однако в конце игры "вишни" оформили камбэк. На 88-й минуте счет сравнял Энес Унал, а на 90+5-й минуте победный мяч забил Данго Уаттара.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч.

"Борнмут" (24 очка) вышел на восьмое место в АПЛ. "Ипсвич" идет в зоне вылета, на 18-й строчке, имея в своем активе 9 пунктов.

Обзор матча "Ипсвич" – "Борнмут"

Читайте также:

АПЛ: "Манчестер Сити" снова потерял очки, "Брентфорд" с Ярмолюком обыграл "Ньюкасл" (видео)

Матч АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем" экстренно перенесли: что стало причиной

УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица