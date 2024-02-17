АПЛ: "Арсенал" без Зинченко разорвал аутсайдера, "Борнмут" с Забарным упустил победу (видео)

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Англии с участием команд украинцев Александра Зинченко и Ильи Забарного.

В поединках 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" Александра Зинченко на выезде уничтожил "Бернли" ( 0:5 ), а "Борнмут" Ильи Забарного в гостях сыграл вничью против "Ньюкасла" ( 2:2 ).

"Канониры" в первом тайме дважды расписались в воротах соперника – уже на 4-й минуте счет открыл Мартин Эдегор, а на 41-й минуте Букайо Сака реализовал пенальти.

Во втором тайме подопечные Микеля Артеты отличились еще тремя голами. На 47-й минуте Сака оформил дубль, на 66-й минуте забил Леандро Троссард, а точку в матче на 78-й минуте поставил Кай Хаверц.

Зинченко не попал в заявку "пушкарей" на этот поединок из-за повреждения.

Обзор матча "Бернли" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы Арсенал (55 очков) поднялся на второе место в АПЛ. "Канониры" на два балла отстают от лидера "Ливерпуля" и на три пункта опережают "Манчестер Сити", который провел на две игры меньше. "Бернли" (13 очков) идет на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре "Арсенал" 24 февраля примет "Ньюкасл", а соперником подопечных Венсана Компани в тот же день на выезде станет "Кристал Пэлас".

В свою очередь, "Борнмут" был близок к победе в матче с "Ньюкаслом". После "сухого" первого тайма команды обменялись голами на старте второй половины встречи – на 51-й минуте "вишни" вышли вперед усилиями Доминика Соланке, но через семь минут "сороки" ответили реализованным пенальти Энтони Гордона.

На 69-й минуте подопечные Андони Ираолы снова повели в счете – Антуан Семенио забил после передачи Соланке. Однако команда Эдди Хау нашла силы отыграться – на 90+2-й минуте Мэтт Ритчи спас хозяевам ничью.

Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и отыграл полный матч. На 62-й минуте украинский защитник заработал желтую карточку.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

"Борнмут" (28 очков) занимает 13-е место в АПЛ. "Ньюкасл" (37 баллов) находится на седьмой позиции.

В следующем туре команда Забарного 24 февраля примет "Манчестер Сити". В тот же день "сороки" на выезде встретятся с "Арсеналом" Зинченко.

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