АПЛ: "Арсенал" с Зинченко не осилил главную сенсацию сезона, "Эвертон" с Миколенко потерпел разгром от экс-тренера "Шахтера"

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко на собственном поле сыграл вничью с "Ньюкаслом" (0:0), а "Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко дома разгромно проиграл "Брайтону" (1:4), который возглавляет бывший наставник донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и провел на поле весь поединок. Подопечные Микеля Артеты давили на ворота соперника, но так и не смогли забить.

Обзор матча

Несмотря на потерю очков, команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу с 44 очками, опережая ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 8 баллов. "Горожане" также имеют одну игру в запасе. "Ньюкасл" продолжает сенсационно занимать третье место в АПЛ, имея в своем активе 35 пунктов.

В следующем туре Зинченко и Ко 15 января на выезде проведут дерби с "Тоттенхэмом", а "сороки" в тот же день будут принимать "Фулхэм".

В свою очередь, Миколенко также отыграл полный матч против "Брайтона". Подопечные Фрэнка Лэмпарда не смогли порадовать своих болельщиков.

На 14-й минуте гостей вывел вперед Каору Митома. Во втором тайме "чайки" довели дело до разгрома – отличились Эван Фергюсон, Соломон Марч и Паскаль Гросс. "Ириски" ответили лишь голом престижа Демарая Грея с пенальти в компенсированное время.

Обзор матча

Мерсисайдский клуб после поражения с 15 очками занимает 16-е место. "Брайтон" набрал 27 очков и поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре "ириски" 14 января примут "Саутгемптон", а команда Де Дзерби в этот же день дома сыграет с "Ливерпулем".

Еще в одном матче этого игрового дня "Манчестер Юнайтед" на домашней арене разгромил "Борнмут" со счетом 3:0.

На 23-й минуте "красные дьяволы" вырвались вперед усилиями Казэмиро, а после перерыва преимущество "манкунианцев" укрепил Люк Шоу. В конце встречи окончательный счет установил Маркус Рашфорд.

Обзор матча

После победы МЮ размещается на четвертом месте в АПЛ, имея 35 очков. "Борнмут" идет 15-м с 16 баллами в своей копилке.

В следующем туре команда Эрика тен Хага 14 января будет принимать "Манчестер Сити", а "вишни" в тот же день на выезде встретятся с "Брентфордом".

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