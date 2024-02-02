АПЛ: "Борнмут" с Забарным сыграл вничью, МЮ вырвал победу в безумном матче с 7 голами (видео)

В четверг, 1 февраля, состоялись заключительные поединки 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
В последних матчах 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" (1:1), а "Манчестер Юнайтед" в гостях одолел "Вулверхэмптон" (3:4).
"Вишни" повели в счете уже на третьей минуте поединка усилиями Доминика Соланке.
Однако удержать победу команде Андони Ираолы не удалось – на 61-й минуте Джеймс Уорд-Праус спас для "молотобойцев" ничью, реализовав пенальти.
Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл полный матч. Для 21-летнего украинца это был уже 21-й поединок в этом сезоне АПЛ.
Ничья позволила "Борнмуту" (26 очков) подняться на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вест Хэм" (36 баллов) остался на шестой позиции.
В следующем туре команда Забарного 4 февраля примет "Ноттингем", а "молотобойцы" в тот же день на выезде сразятся с "Манчестер Юнайтед".
Обзор матча "Вест Хэм" – "Борнмут"
А в заключительном поединке 22 тура АПЛ "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" устроили голевую феерию. На 5-й минуте Маркус Рашфорд вывел "манкунианцев" вперед, после чего на 22-й минуте Расмус Хейлунд отправил второй мяч в ворота "волков".
Во втором тайме хозяева сумели сократить отставание – на 71-й минуте пенальти реализовал Пабло Сарабия, но уже через четыре минуты Скотт Мактоминей вернул "красным дьяволам" гандикап в два мяча.
"Вулверхэмптон" не опустил руки и нашел силы отыграться. На 85-й минуте отличился Макс Килман, а на 90+5-й минуте Педру Нету сделал счет в матче равным.
Однако это был еще не конец. Команда Эрика тен Хага таки смогла вырвать победу – на 90+7-й минуте решающий гол забил 18-летний Кобби Мэйну.
Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" (35 очков) вышел на седьмое место в АПЛ. "Вулверхэмптон" с 29 баллами остался на 11-й строчке
В следующем туре МЮ 4 февраля примет "Вест Хэм". В тот же день "Вулверхэмптон" на выезде сыграет против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.
Обзор матча "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед"
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