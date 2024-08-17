АПЛ: "Борнмут" с Забарным вырвал ничью, Миколенко не спас "Эвертон" от разгрома (видео)

Украинские защитники сыграли за свои клубы в первом туре чемпионата Англии.
В матчах 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде сыграл вничью с "Ноттингемом" (1:1), а "Эвертон" другого украинского защитника Виталия Миколенко дома разгромно уступил "Брайтону" (0:3).
"Ноттингем" открыл счет на 23-й минуте усилиями Криса Вуда, но "вишни" в конце поединка вырвали ничью – на 86-й минуте забил Антуан Семенио.
Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл весь матч.
Обзор матча "Ноттингем" – "Борнмут"
Будет добавлен в скором времени.
"Брайтон" вышел вперед в поединке против "Эвертона" на 26-й минуте – отличился Каору Митома. На 56-й минуте преимущество "чаек" укрепил Дэнни Уэлбек.
На 66-й минуте "ириски" остались в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Эшли Янг. На 87-й минуте Симон Адингра отправил третий мяч в ворота мерсисайдского клуба.
Миколенко сыграл полный матч в составе "Эвертона". В моменте с первым голом украинец проиграл борьбу Янкуби Минте, который выполнил результативную передачу на Митому.
Обзор матча "Эвертон" – "Брайтон"
Будет добавлен в скором времени.
Во втором туре АПЛ команда Забарного 25 августа примет "Ньюкасл", а клуб Миколенко днем ранее на выезде сыграет против "Тоттенхэма".
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко помог "Арсеналу" уверенной победой начать новый сезон АПЛ.
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