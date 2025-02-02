АПЛ: "Брентфорд" без Ярмолюка проиграл "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение (видео)

Состоялись еще два поединка 24-го тура элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В матчах 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка дома проиграл "Тоттенхэму" ( 0:2 ), а "Манчестер Юнайтед" на своем поле потерпел поражение от "Кристал Пэлас" ( 0:2 ).

"Шпоры" вышли вперед на 29-й минуте встречи – автоголом отличился полузащитник "пчел" Витали Янельт. Под занавес игры команда Ангелоса Постекоглу увеличила свое преимущество – на 87-й минуте забил Папе Матар Сарр.

Отметим, что Ярмолюк провел весь поединок на скамейке для запасных "Брентфорда".

После этого матча "Брентфорд" (31 очков) занимает 11-е место в АПЛ. "Тоттенхэм" (27 баллов) поднялся на 14-ю позицию.

Обзор матча "Брентфорд" – "Тоттенхэм"

В параллельном матче "Кристал Пэлас" обыграл "Манчестер Юнайтед" благодаря дублю, который оформил Жан-Филипп Матета, поразив ворота "красных дьяволов" на 64-й и 89-й минутах.

После этого поражения "Манчестер Юнайтед" (29 очков) опустился на 13-е место в АПЛ. "Кристал Пэлас" (30 пунктов) вышел на 12-ю строчку турнирной таблицы.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"

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