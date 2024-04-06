АПЛ: "Брентфорд" с Ярмолюком остановил "Астон Виллу", Миколенко помог "Эвертону" победить, "Борнмут" с Забарным проиграл

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии с участием трех украинских футболистов.
В матчах 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Брентфорд" Егора Ярмолюка на выезде сыграл вничью с "Астон Виллой" (3:3), "Эвертон" Виталия Миколенко дома одолел "Бернли" (1:0)., а "Борнмут" Ильи Забарного в гостях уступил "Лутону" (2:1).
"Астон Вилла" вела в счете против "Брентфорда" благодаря голам Олли Уоткинса (39-я минута) и Моргана Роджерса (46').
Затем "пчелы" совершили камбэк: отличились Занка (59'), Бриан Мбемо (61') и Йоан Висса (68'). Но удержать победу гостям не удалось – на 80-й минуте Уоткинс оформил дубль и спас "львов" от поражения.
Ярмолюк начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 81-й минуте.
- "Астон Вилла" (60 очков) занимает четвертое место в АПЛ. "Брентфорд" (29 баллов) идет на 16-й позиции.
"Эвертон" обыграл "Бернли" благодаря точному удару, который в компенсированное к первому тайму время нанес Доминик Калверт-Льюин.
Отметим, что на 67-й минуте команда Венсана Компани осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил Дара O'Ши.
Миколенко отыграл полный матч в составе "ирисок" и был одним из лучших среди обеих команд.
- "Эвертон" (29 очков) располагается на 15-м месте в АПЛ. "Бернли" (19 баллов) находится на предпоследней, 19-й позиции.
"Борнмут" открыл счет в матче с "Лутоном" на 52-й минуте усилиями Маркуса Тавернье.
Однако новичок элитного дивизиона сумел совершить камбэк. На 73-й минуте Джордан Кларк восстановил паритет в игре, а на 90-й минуте Карлтон Моррис принес своей команде победу.
Забарный провел весь матч в составе "вишен". Его ошибка в конце матча позволила "Лутону" забить решающий гол – украинец проиграл борьбу и дал сопернику пробить по воротам.
- "Борнмут" (41 очко) занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. "Лутон" (25 пунктов) остался в зоне вылета на 18-й строчке – "шляпники" по дополнительным показателям уступают "Ноттингему", который с матчем в запасе находится на спасительной 17-й позиции.
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