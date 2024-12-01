АПЛ: "Челси" без Мудрика уничтожил "Астон Виллу", "Эвертон" с Миколенко разгромно проиграл МЮ

Состоялись еще два матча 13-го тура чемпионата Англии с участием команд украинских футболистов.
В поединках 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Челси" Михаила Мудрика дома разгромил "Астон Виллу" (3:0), а "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде потерпел сокрушительное поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4.
Еще до перерыва в составе "пенсионеров" отличились Николас Джексон и Энцо Фернандес, а во втором тайме Коул Палмер довел дело до разгрома.
Мудрик провел весь матч на скамейке для запасных.
"Челси" (25 очков) вышел на третье место в АПЛ. "Астон Вилла" (19 баллов) опустилась на 12-ю позицию.
Обзор матча "Челси" – "Астон Вилла"
Будет добавлен в скором времени.
За "Манчестер Юнайтед" в ворота "Эвертона" в первом тайме забивали Маркус Рашфорд и Джошуа Зиркзе. После перерыва эти же игроки отличились во второй раз, оформив дубли.
Миколенко отыграл полный матч в составе мерсисайдского клуба и на 39-й минуте получил желтую карточку.
МЮ с 19 очками поднялся на 9-е место в АПЛ. "Эвертон" с 11 пунктами располагается на 15-й строчке.
Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"
Будет добавлен в скором времени.
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