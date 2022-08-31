АПЛ: "Челси" потерпели сенсационное поражение от "святых", "Эвертон" с Миколенко в очередной раз ушел с поля без победы (видео)

Так, лондонский "Челси" неожиданно уступил на выезде "Саутгемптону" со счетом 1:2 .

Отметим, что открыли счет в этой игре гости — точным ударом на 23 минуте отличился Рахим Стерлинг. Впрочем, уже через пять минут "святые" восстановили паритет благодаря усилиям Ромео Лавии.

Решающим стал гол Адама Армстронга, который был забит в дополнительное время первого тайма. Таким образом, победив лондонцев, хозяева сравнялись с ними по зачетным очкам в турнирной таблице — обе команды теперь имеют по семь очков и одинаковую разницу забитых и пропущенных голов (-2).

Вашему вниманию видеообзор игры между "Саутгемптоном" и "Челси".

"Святые" идут седьмыми, а "Челси" расположился на ступеньку ниже;

До этой встречи "Саутгемптон" не мог одолеть "синих" в течение пяти игр подряд, а последняя дуэль между этими клубами завершилась разгромной победой "Челси" со счетом 6:0;

В следующем, 6-м туре АПЛ "Саутгемптон" отправится в гости в "Вулверхэмптон", а лондонцы в дерби будут принимать "Вест Хэм". Оба этих поединка состоятся в субботу, 3 сентября.

В другом противостоянии игрового дня "Эвертон" украинца Виталия Миколенко свел в ничью выездной поединок с "Лидсом" ( 1:1 ).

Именно "ириски" первыми забили в этой игре, на 17-й минуте вратаря хозяев огорчил Энтони Гордон. Впрочем, уйти победителем "Эвертону" не судилось, ведь на 55 минуте футболист "Лидса" Луис Синистерра сравнял счет, который и продержался до финального свистка.

Что касается Миколенко, то он провел на поле все 90 минут. Интересно, что главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард вообще не провел ни одной замены в этой игре.

Вашему вниманию видеообзор матча между "Лидсом" и "Эвертоном".

"Лидс" теперь имеет восемь очков и, как следствие, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ;

"Эвертон", в свою очередь, имеет три пункта и идет 15-м. "Ириски" до сих пор не знают вкуса побед в новом сезоне внутреннего первенства. На их счету три ничьи и два поражения;

В следующем туре "Лидс" сыграет на выезде с "Брентфордом", а "Эвертон" в дерби померяется силами с "Ливерпулем". Обе дуэли состоятся также 3 сентября.

Добавим, что в других двух матчах игрового дня 5-го тура АПЛ "Кристалл Пэлас" расписал дома ничью с "Брентфордом" (1:1), а "Фулхэм" на своем стадионе одолел "Брайтон" (2:1).