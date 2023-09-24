АПЛ: "Челси" с Мудриком в меньшинстве провалился, Забарный не спас "Борнмут" от фиаско

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Англии с участием украинских футболистов.
В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги "Челси" украинца Михаила Мудрика дома проиграл "Астон Вилле" (0:1), а "Борнмут" еще одного нашего соотечественника Ильи Забарного на выезде уступил "Брайтону" (3:1).
Единственный гол "пенсионеры" пропустили на 73-й минуте. Победу "Астон Вилле" принес точный удар Олли Уоткинса.
Мудрик вышел в стартовом составе "синих" и отыграл 60 минут, после чего его заменил Бен Чилуэлл. Отметим, что на 58-й минуте "Челси" остался в меньшинстве – прямую красную карточку заработал французский защитник Мало Густо.
В первом тайме Михаил мог отличиться голевым ассистом. Украинец изысканной передачей вывел Николаса Джексона один на один с вратарем "львов", но сенегальский нападающий не реализовал отличный шанс.
"Челси" уже в третий раз подряд потерял очки в АПЛ. Команда Маурисио Почеттино с 5 очками находится всего на 14-й позиции в турнирной таблице. "Астон Вилла" с 12 баллами поднялась на шестую строчку.
В параллельном матче "Борнмут" повел в игре с "Брайтоном" на 25-й минуте усилиями Доминика Соланке.
Однако команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби совершила камбэк. В компенсированное к первому тайму время автоголом отличился защитник "вишен" Милош Керкез.
А во втором тайме дубль оформил японский полузащитник "Брайтона" Каору Митома, забив на 46-й и 77-й минутах.
Забарный провел на поле весь матч и получил на 40-й минуте желтую карточку.
"Борнмут" с тремя очками размещается на 17-м месте в таблице АПЛ. "Брайтон" с 15 пунктами вышел на третью позицию.
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