АПЛ: "Челси" в большинстве не дожал "Ноттингем", "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" поделили очки

Состоялись еще два поединка седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
В матчах 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Челси" на своем поле не сумел одолеть "Ноттингем" (1:1), а "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" не смогли определить сильнейшего (0:0).
На 49-й минуте "Ноттингем" открыл счет благодаря Крису Вуду. Вскоре лондонцы отыгрались – на 57-й минуте забил Нони Мадуэке.
На 78-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Джеймс Уорд-Праус.
Однако воспользоваться численным преимуществом и вырвать победу "синим" не удалось.
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на замену на 90-й минуте вместо Джейдона Санчо, но не успел чем-нибудь запомниться.
"Челси" (14 очков) занимает четвертое место в чемпионате Англии, отставая от лидера "Ливерпуля" на 4 балла. "Ноттингем" идет девятым, имея в своем активе 10 баллов.
В матчах восьмого тура АПЛ, которые состоятся после международной паузы, "Челси" 20 октября на выезде встретится с "Ливерпулем", а "Ноттингем" днем позже примет "Кристал Пэлас".
Обзор матча "Челси" – "Ноттингем"
Будет добавлен в скором времени.
В параллельной игре "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" голов не забивали. Бирмингемцы с 14 очками располагаются на пятом месте в АПЛ, а красные дьяволы с 8 пунктами находятся на 14-й строчке.
В следующем туре подопечные Унаи Эмери 19 октября сыграют в гостях против "Фулхэма", а команда Эрика тен Хага в тот же день примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.
Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед"
Будет добавлен в скором времени.
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