АПЛ: дубль Холанда принес "Манчестер Сити" волевую победу, "Ливерпуль" неожиданно проиграл

В поединках 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Манчестер Сити" дома одержал волевую победу над "Брентфордом" ( 2:1 ) украинца Егора Ярмолюка, а "Ливерпуль" на своем поле неожиданно уступил "Ноттингему" ( 0:1 ).

Уже на 23-й секунде встречи "пчелы" открыли счет против действующего чемпиона Англии – отличился Йоан Висса.

Однако еще в первом тайме "горожане" перевернули ход противостояния – дубль оформил Эрлинг Холанд, забив на 20-й и 32-й минутах. Интересно, что в эпизоде со вторым голом норвежца результативную передачу отдал вратарь "небесно-голубых" Эдерсон. После перерыва счет на табло не изменился.

Отметим, что Ярмолюк вышел на поле со скамейки для запасных на 84-й минуте. Это появление стало для украинца первым в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Одержав четвертую подряд победу на старте сезона чемпионата Англии, "Манчестер Сити" с 12 очками лидирует в турнирной таблице. "Брентфорд" с 6 баллами занимает восьмую позицию.

В параллельном матче "Ноттингем" одержал сенсационную победу над "Ливерпулем" благодаря голу, который на 72-й минуте забил Каллум Хадсон-Одои. Отыграться "красные" не сумели.

Это первое поражение "мерсисайдцев" в этом сезоне АПЛ и первое под руководством Арне Слота. "Ливерпуль" с 9 пунктами идет на втором месте в турнирной таблице. "Ноттингем" (8 пунктов) поднялся на четвертую строчку.

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