АПЛ: "Эвертон" с Миколенко проиграл в третий раз подряд, победа "Ливерпуля", неожиданная неудача "Челси" (видео)

В среду, 19 октября, состоялся ряд матчей 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде уступил "Ньюкаслу" - 1:0 .

Единственный мяч в этой встрече на 31-й минуте забил хавбек "сорок" Мигель Анхель Альмирон.

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле полный матч. Украинец сыграл в одиннадцатом подряд поединке "ирисок" в АПЛ.

Ньюкасл - Эвертон: обзор матча

Потерпев третье поражение подряд, "Эвертон" с 10 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" с 18 баллами идет на шестой позиции.

В следующем туре "ириски" 22 октября будут принимать "Кристалл Пэлас", а "сороки" на следующий день в гостях сыграют против "Тоттенхэма".

В другом матче 12-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома одолел "Вест Хэм" - 1:0 .

Победу команде Юргена Клоппа принес точный удар Дарвина Нуньеса на 22-й минуте поединка. Отметим, что в конце первого тайма форвард "молотобойцев" Джеррод Боуэн не реализовал пенальти.

Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча

"Ливерпуль" с 16 баллами поднялся на седьмую строчку в чемпионате. "Вест Хэм" идет 13-м с 11 очками.

В следующем туре "мерсисайдцы" 22 октября приедут в гости к "Ноттингему", а "молотобойцы" 24 октября будут принимать "Борнмут".

Еще в одном матче 12-го тура АПЛ "Челси" на выезде не сумел обыграть "Брентфорд" - 0:0 .

Брентфорд - Челси: обзор матча

"Челси" с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" - девятый с 14 зачетными пунктами.

В следующем туре "синие" 22 октября дома сыграют с "Манчестер Юнайтед", а "пчелы" на следующий день на выезде встретятся с "Астон Виллой".

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