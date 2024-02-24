АПЛ: "Эвертон" с Миколенко упустил победу над "Брайтоном", "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение

В поединках 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграл вничью с "Брайтоном" ( 1:1 ), "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Фулхэму" ( 1:2 ).

"Ириски" вышли вперед на 73-й минуте благодаря голу Джерреда Брентуэйта. Но команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сумела спастись от поражения – на 90+5-й минуте отличился Льюис Данк.

Отметим, что "чайки" вырвали ничью в меньшинстве, поскольку на 81-й минуте прямую красную карточку заработал Билли Гилмор.

Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и отыграл весь матч. Для 24-летнего украинца этот поединок стал 21-м в АПЛ, на его счету два гола.

После этого матча "Эвертон" (21 балл) занимает 17-е место в чемпионате Англии. В ноябре прошлого года мерсисайдский клуб лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Брайтон (39 баллов) располагается на седьмой позиции.

Обзор матча "Брайтон" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном матче Келвин Бесси на 65-й минуте вывел "Фулхэм" вперед против "Манчестер Юнайтед". Команда Эрика тен Хага на 89-й минуте отыгралась усилиями Гарри Магуайра. Но "дачники" все же вырвали победу – на 90+7 минуте забил Алекс Ивоби.

После победы "Фулхэм" (32 очка) занимает 12-е место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (44 балла) остался на шестой строчке.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм"

Будет добавлен в скором времени.

Добавим, что еще в одном матче 26-го тура английского чемпионата "Астон Вилла" на своем поле победила "Ноттингем" (4:2).

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