АПЛ: камбэк "Челси" и команды Миколенко, безумный дебют экс-тренера "Шахтера" против "Ливерпуля"

В субботу, 1 октября, состоялся ряд матчей 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Непростые победы одержали "Челси" и "Эвертон" украинца Виталия Миколенко, а "Брайтон" бывшего наставника донецкого "Шахтера" Роберто Де Дерби сыграл в результативную ничью с "Ливерпулем".

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в матче 9-го тура английской Премьер-лиги на выезде победил "Саутгемптон" - 1:2 .

"Святых" в начале второго тайма вывел вперед Джо Арибо, но буквально за две минуты "ирискам" удалось перевернуть ход противостояния. На 52-й минуте счет сравнял Конор Коуди, после чего Двайт Макнил забил победный мяч.

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе мерсисайдского клуба и провел на поле полный матч.

Обзор матча

"Эвертон" одержал вторую победу подряд и с 10 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Саутгемптон" имеет 7 баллов и идет 16-м.

В следующем туре "ириски" 9 октября сыграют с "Манчестер Юнайтед", а "святые" днем ранее будут противостоять "Манчестер Сити".

В параллельном матче "Челси" в гостях обыграл "Кристалл Пэлас" - 1:2 .

Уже на седьмой минуте "орлы" открыли счет усилиями Одсонна Эдуара. Однако на 38-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил паритет во встрече, а на последней минуте основного времени Конор Галлахер принес "синим" победу.

Обзор матча

"Челси" с 13 очками вышел на пятую строчку в чемпионате. "Кристалл Пэлас" с 6 пунктами располагается на 17-й позиции.

В следующем туре "синие" 8 октября сыграют против "Вулверхэмптона", а "орлы" на следующий день будут принимать "Лидс".

Одновременно состоялся поединок между "Ливерпулем" и "Брайтоном", который недавно возглавил бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дерби. В своем дебютном матче у руля "чаек" итальянский специалист одержал результативную ничью - 3:3 .

Быстрый дубль Леандро Троссарда заставил "мерсисайдцев" отыгрываться. На это команда Юргена Клоппа ответила двумя голами Роберто Фирмино. На 63-й минуте защитник "Брайтона" Адам Уэбстер отличился автоголом, что позволило хозяевам вырваться вперед. Однако удержать победу "Ливерпулю" не удалось - на 83-й минуте Троссард оформил хет-трик и спас для команды Де Дзерби ничью.

Обзор матча

"Ливерпуль" с 10 очками занимает девятое место в таблице АПЛ. "Брайтон" с 14 баллами находится на четвертой строчке.

В следующем туре "мерсисайдцы" 9 октября на выезде сыграют с "Арсеналом", а "чайки" днем ранее встретятся с "Тоттенхэмом".

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