АПЛ: "Ливерпуль" благодаря дублю португальца обыграл "Лестер", "Арсенал" в меньшинстве удержал победу над "волками"

Интрига в борьбе за чемпионский титул начинает оживать.

В четверг, 10 февраля, в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на домашней арене победил "Лестер" ( 2:0 ), а в параллельном матче лондонский "Арсенал" в гостях одолел "Вулверхэмптон" ( 0:1 ).

Героем поединка, проходившего на "Энфилде", стал португальский нападающий "мерсисайдцев" Диогу Жота. Сначала он открыл счет на 34-й минуте, а затем на 87-й минуте оформил дубль, закрыв вопрос о победителе встречи.

В свою очередь, единственный мяч в противостоянии "волков" и "канониров" был забит на 25-й минуте. После передачи Александра Ляказетта отличился бразилец Габриэль. Отметим, что с 69-й минуты "пушкари" играли в меньшинстве после того, как арбитр удалил с поля Габриэля Мартинелли.

Благодаря своей победе "Ливерпуль" с 51 баллом закрепился на 2-м месте в АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа, имея игру в запасе, отстают от лидера чемпионата "Манчестер Сити" на 9 пунктов. "Лестер" с 26 очками занимает 12-ю позицию.

"Арсенал", обойдя в турнирной таблице "Манчестер Юнайтед", с 39 очками переместился на 5-е место. "Вулверхэмптон" - восьмой с 34 пунктами в своем активе.

Читайте также:

Клуб Джеррарда устроил эпическую зарубу в АПЛ, "святые" через две минуты совершили безумный камбек против "Тоттенхэма"

Оштрафовали и отобрали домашних любимцев: одноклубника Ярмоленко наказали за избиение кота