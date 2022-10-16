АПЛ: "Ливерпуль" нанес поражение "Манчестер Сити", победы "Арсенала" и "Челси", неудача МЮ

Команда Александра Зинченко укрепила свое лидерство в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В воскресенье, 16 октября, состоялся ряд матчей 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Центральным поединком стала дуэль "Ливерпуля" с "Манчестер Сити" - команда Юргена Клоппа одержала победу над "горожанами" на собственном стадионе "Энфилд" - 1:0 .

Единственный гол на 76-й минуте забил египетский форвард "мерсисайдцев" Мохаммед Салах после ассиста от своего голкипера Алиссона. Стоит отметить, что на 53-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы также поражали ворота соперника, но гол Фила Фодена был отменен после вмешательства VAR из-за нарушения правил.

Добавим, что в конце матча красную карточку получил главный тренер "красных" Юрген Клопп, слишком эмоционально реагировавший на события на поле.

Потерпев первое поражение в сезоне, "Манчестер Сити" с 23 очками остается на втором месте в таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 13 баллами поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре "небесно-голубые" 22 октября примут "Брайтон", а "красные" 19 октября дома сыграют против "Вест Хэма".

В свою очередь, лондонский "Арсенал" на выезде одолел "Лидс" - 0:1 . Решающий гол на 35-й минуте забил хавбек "канониров" Букайо Сака. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на игру из-за травмы.

Арсенал с 27 очками закрепился на вершине таблицы АПЛ. "Лидс" с 9 баллами занимает 15-ю строчку.

В следующем туре команда Микеля Артеты 23 октября приедет в гости к "Саутгемптону", а "Лидс" 20 октября на выезде встретится с "Лестером".

В другом матче тура "Челси" в гостях обыграл "Астон Виллу" - 0:2 . Победу "синим" принесли два гола Мейсона Маунта на 6-й и 65-й минутах соответственно.

"Челси" с 19 очками размещается на четвертом месте в таблице АПЛ. "Астон Вилла" идет 16-й с 9 зачетными пунктами.

В следующем туре "пенсионеры" 19 октября в гостях сыграют против "Брентфорда", а бирмингемцы на следующий день проведут выездной поединок с "Фулхэмом".

Еще в одном поединке 11-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на домашней арене разошелся ничьей с "Ньюкаслом" - 0:0 .

МЮ с 16 очками занимает пятое место в таблице АПЛ. "Ньюкасл" следует следом, имея в своем активе 15 баллов.

В следующем туре "красные дьяволы" будут принимать "Тоттенхэм", а "сороки" дома сыграют против "Эвертона" украинского защитника Виталия Миколенко. Оба матча состоятся 19 октября.

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