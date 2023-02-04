АПЛ: "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение, сложная победа МЮ, неудача нового клуба Забарного

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" на выезде разгромно проиграл "Вулверхэмптону" ( 3:0 ), "Манчестер Юнайтед" дома одолел "Кристал Пэлас" ( 2:1 ), а "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного в гостях уступил "Брайтону" ( 1:0 ).

Фиаско команды Юргена Клоппа началось на самом старте игры против "волков". Уже на 5-й минуте Жоэль Матип отличился автоголом, а через семь минут "мерсисайдцы" пропустили во второй раз – автором результативного удара стал Крейг Доусон. Во втором тайме гости добили соперника – на 71-й минуте Рубен Невиш отправил третий мяч в сетку ворот "красных".

"Ливерпуль" с 29 очками остался на десятом месте в АПЛ. "Вулверхэмптон" (20 баллов) покинул зону вылета, поднявшись на 15-ю позицию.

В следующем туре команда Клоппа 13 февраля на "Энфилде" сойдется в мерсисайдском дерби с "Эвертоном". А "волки" 11 февраля на выезде сыграют с "Саутгемптоном".

В параллельном матче "Манчестер Юнайтед" обыграл "Кристал Пэлас" благодаря голам Бруна Фернандеш (7-я минута, с пенальти) и Маркуса Рашфорда (62-я минута). На 70-й минуте "красные дьяволы" остались в меньшинстве – Каземиро был удален с поля за неспортивное поведение. Однако гости не смогли избежать поражения, ответив лишь мячом Джеффри Шлуппа на 76-й минуте.

"Манчестер Юнайтед" (42 очка) вышел на третье место в турнирной таблице. "Кристал Пэлас" идет 12-м с 24 пунктами в своем активе.

В следующем туре команда Эрика тен Хага 8 февраля примет "Лидс", 11 февраля "орлы" дома встретятся с "Брайтоном".

В еще одном матче игрового дня "Борнмут", куда на этой неделе перешел из киевского "Динамо" украинский защитник Илья Забарный, минимально проиграл "Брайтону", который возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Единственный мяч "чайки" забили в конце встречи – Каору Митома нанес точный удар на 87-й минуте. Забарный не попал в заявку "вишен" на эту игру.

"Борнмут" (17 очков) опустился на предпоследнее – 19-е место в АПЛ. "Брайтон" (34 балла) располагается на шестой строчке.

В следующем туре Забарный может дебютировать в составе "вишен" 11 февраля в домашнем поединке против "Ньюкасла". В тот же день подопечные Де Дзерби приедут в гости к "Кристал Пэлас".

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