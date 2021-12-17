АПЛ: "Ливерпуль" с историческим рекордом победил "Ньюкасл", а "Челси" неожиданно оступился против "Эвертона" (видео)

"Красные" продолжили погоню за "Манчестер Сити".

В четверг, 16 декабря , были сыграны два матча 17-го тура английской Премьер-лиги — "Ливерпуль" принимал дома "Ньюкасл", а к "Челси" пожаловал "Эвертон".

Подопечные Юргена Клоппа уже на седьмой минуте оказались в роли догоняющих – отличился экс-игрок "мерсисайдцев" Джонджо Шелви.

Впрочем, в середине первого тайма хозяевам за четыре минуты удалось все перевернуть вверх дном — на 21 минуте Диогу Жота восстановил паритет, а на 25-й Мохамед Салах вывел "Ливерпуль" вперед.

Закрепил успех хозяев за три минуты до конца основного времени Трент Александер-Арнольда. Как результат, 3:1 в пользу "Ливерпуля" и они продолжили погоню за лидером — "Манчестер Сити". Как следствие, теперь в активе команды Клоппа 40 очков и второе место в турнирной таблице. От "горожан" они отстают всего на один пункт. Что касается "Ньюкасла", то они остались с десятью баллами на 19-й позиции.

Отметим, что для Ливерпуля этот результат стал особенным, ведь они первыми в истории английского футбола достигли отметки в две тысячи побед. Кроме того, "красные" забивают в 32 последних матчах во всех соревнованиях, что является самой продолжительной голевой серией в истории клуба.

Что касается "Челси", то подопечные Томаса Тухеля неожиданно сыграли вничью дома против "Эвертона" со счетом 1:1 .

Оба гола были забиты уже во второй половине противостояния – на 70 минуте вперед "синих" вывел Мэйсон Маунт, а за четыре минуты сравнял счет Джаррад Брантуэйт. "Челси" после этой ничьей набрал 37 очков, однако все равно остался на третьей строчке. У "Эвертона" имеет теперь 19 баллов и идет 14-м.