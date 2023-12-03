АПЛ: "Ливерпуль" в безумной "перестрелке" вырвал победу, "Борнмут" Забарного чуть не совершил сенсацию (видео)

Завершились еще два поединка 14-го тура английской Премьер-лиги.

В матчах 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" на своем поле одолел "Фулхэм" ( 4:3 ), а "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома сыграл вничью с "Астон Виллой" ( 2:2 ).

В первом тайме мерсисайдцы дважды выходили вперед благодаря голам Трента Александра-Арнольда и Алексиса Макалистера, но "дачники" оба раза быстро отыгрались – забили Гарри Уилсон и Кенни Тете.

Во втором тайме "красные" доминировали на поле, но на 80-й минуте Бобби Декордова-Рид неожиданно вывел гостей вперед.

Впрочем, команда Юргена Клоппа сумела совершить камбэк. На 87-й минуте Ватару Эндо сравнял счет, а уже через минуту Александр-Арнольд забил победный мяч, таким образом оформив дубль.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" (31 балл) поднялся на второе место в АПЛ. "Фулхэм" (15 очков) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "красные" 6 декабря на выезде будут противостоять "Шеффилд Юнайтед", а "Фулхэм" в тот же день примет "Ноттингем".

Обзор матча "Ливерпуль" – "Фулхэм"

В другом матче игрового дня "Борнмут" Забарного был близок к победе над "Астон Виллой". На 10-й минуте "вишни" повели в счете усилиями Антуана Семенио. На 20-й минуте гости ответили голом Леона Бейли.

На 52-й минуте Доминик Соланке во второй раз в этом поединке вывел "Борнмут" вперед, но удержать победный результат команде Забарного не удалось – на 90-й минуте Олли Уоткинс принес "львам" ничью.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл полный матч.

"Борнмут" (13 очков) занимает 16-е место в АПЛ. "Астон Вилла" (29 пунктов) идет на четвертой строчке.

В следующем туре команда Забарного 6 декабря на выезде сыграет с "Кристал Пэлас", а подопечные Унаи Эмери в тот же день будут принимать "Манчестер Сити".

Обзор матча "Борнмут" – "Астон Вилла"

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