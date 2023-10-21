АПЛ: "Манчестер Сити" обыграл экс-тренера "Шахтера", поражение команды Забарного, дебют Ярмолюка (видео)

В рамках 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" дома победил "Брайтон" ( 2:1 ), "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на своем поле уступил "Вулверхэмптону" ( 1:2 ), а "Брентфорд" еще одного нашего соотечественника Егора Ярмолюка в родных стенах разбил "Бернли" ( 3:0 ).

"Манчестер Сити" обеспечил себе победу над командой экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби благодаря результативному первому тайму. На 7-й минуте счет открыл Хулиан Альварес, а на 19-й минуте Эрлинг Холанд укрепил преимущество "горожан".

Во втором тайме гости ответили голом арендованного у "Барселоны" Ансу Фати на 73-й минуте поединка, однако этого оказалось мало, чтобы спастись от поражения.

Доигрывали "небесно-голубые" в меньшинстве – вторую желтую карточку на 90+5-й минуте получил Мануэль Аканджи.

Обзор матча

Команда Хосепа Гвардиолы (21 балл) поднялась на первое место в АПЛ. "Брайтон" (16 баллов) занимает седьмую позицию.

В следующем туре действующий чемпион Англии 29 октября на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед", а "чайки" в тот же день примут "Фулхэм".

В параллельном матче "Борнмут", в составе которого весь поединок на поле провел Забарный, забил "Вулверхэмптону" на 17-й минуте усилиями Доминика Соланке.

Однако "волкам" удалось перевернуть игру. В самом начале второго тайма счет сравнял Матеус Кунья. На 54-й минуте "вишни" остались в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Льюис Кук.

Гости воспользовались численным преимуществом и вырвали победу – за две минуты до конца основного времени матча отличился Саша Калайджич.

"Борнмут" (3 очка) остался в зоне вылета на предпоследней, 19-й позиции. "Вулверхэмптон" (11 баллов) поднялся на 12-е место.

В следующем туре Забарный и Ко 28 октября примут "Бернли", а "волки" в этот же день дома сыграют с "Ньюкаслом".

В еще одном поединке игрового дня "Брентфорд" разгромил "Бернли", забив три "сухих" мяча. Авторами голов стали Йоан Висса (25-я минута), Бриан Мбемо (62') и Саман Годдос (87').

19-летний украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ, выйдя на замену на 76-й минуте.

"Брентфорд" (10 очков) вышел на 14-е место в АПЛ. "Бернли" (4 балла) идет в зоне вылета на 18-й строчке.

В следующем туре команда Ярмолюка 28 октября на выезде встретится с "Челси" украинца Михаила Мудрика, а подопечные Венсана Компани отправятся в гости к "Борнмуту" Забарного.

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