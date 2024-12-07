АПЛ: "Манчестер Сити" снова потерял очки, "Брентфорд" с Ярмолюком обыграл "Ньюкасл" (видео)

В поединках 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Кристал Пэлас" ( 2:2 ), а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка дома победил "Ньюкасл" со счетом 4:2 .

Уже на 4-й минуте встречи ворота "горожан" поразил Даниэль Муньос. На 30-й минуте команда Хосепа Гвардиолы отыгралась – отличился Эрлинг Холанд.

На 56-й минуте "орлы" снова повели в счете – забил Максенс Лакруа. На 68-й минуте "небесно-голубые" восстановили паритет в игре усилиями Рико Льюиса.

На 84-й минуте действующий чемпион Англии остался в меньшинстве – Льюис получил вторую желтую карточку. До финального свистка счет на табло уже не изменился.

"Манчестер Сити" (27 очков) занимает четвертое место в АПЛ. "Кристал Пэлас" (13 баллов) идет на 16-й позиции.

Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном матче Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда" против "Ньюкасла" и отыграл 90+3 минуты.

Благодаря победе "Брентфорд" (23 очка) поднялся на шестое место в АПЛ. "Ньюкасл" (20 баллов) располагается на 12-й строчке.

Обзор матча "Брентфорд" – "Ньюкасл"

Будет добавлен в скором времени.

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