АПЛ: "Манчестер Сити" совершил яркий камбэк в матче против "Эвертона" Миколенко (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы перевернула игру во втором тайме и одержала победу.

"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в гостевом матче 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на "Гудисон Парк" завершился со счетом 1:3 .

Первый тайм остался за "ирисками". На 29-й минуте Джек Гаррисон вывел хозяев поля вперед после прострела Дуайта Макнила.

Однако во второй половине встречи "горожане" смогли оформить камбэк. Сначала на 53-й минуте счет сравнял Фил Фоден с передачи Бернарду Силвы.

На 64-й минуте "небесно-голубые" забили второй раз – пенальти реализовал Хулиан Альварес.

А окончательный счет матча на 86-й минуте установил Бернарду Силва, наказав голкипера мерсисайдского клуба Джордана Пикфорда, который отдал пас на соперника.

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле весь поединок.

Главный бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не попал в заявку на этот матч из-за повреждения. Также из-за травм в составе действующего чемпиона Англии отсутствовали Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.

Обзор матча "Эвертон" – "Манчестер Сити"

После этой победы "Манчестер Сити" (37 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ. Команда Гвардиолы на 5 баллов отстает от лидера "Ливерпуля", но имеет матч в запасе.

"Эвертон" (16 пунктов) занимает 17-ю позицию в АПЛ. Отметим, что 17 ноября клуб Миколенко лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

В следующем туре "Манчестер Сити" 30 декабря примет "Шеффилд Юнайтед", а "Эвертон" в тот же день на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном".

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