АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не определили сильнейшего в голевой перестрелке (видео)

"Красные дьяволы" дважды вели в счете, но "шпоры" сумели избежать поражения.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 2:2 .

Уже на третьей минуте встречи манкунианцев вывел вперед Расмус Хейлунд. На 19-й минуте "шпоры" ответили голом Ришарлисона, которому ассистировал Педро Порро.

Перед перерывом "красные дьяволы" во второй раз в этом матче повели в счете – на 40-й минуте Маркус Рашфорд отличился забитым мячом с передачи Хейлунда.

В начале второго тайма команда Ангелоса Постекоглу снова отыгралась – на 46-й минуте точный удар нанес Родриго Бентанкур, а новичок лондонского клуба Тимо Вернер занес в свой актив голевую передачу. Больше ни одна из команд не забивала.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

После этого матча "Манчестер Юнайтед" (32 очка) занимает седьмое место в АПЛ. "Тоттенхэм" (40 баллов) находится на пятой позиции.

В следующем туре подопечные Эрика тен Хага 1 февраля на выезде встретятся с "Вулверхэмптоном". Днем ранее "шпоры" примут "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка.

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