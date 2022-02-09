АПЛ: "Манчестер Юнайтед" потерял очки с худшей командой, "Вест Хэм" Ярмоленко вернулся в зону Лиги чемпионов (видео)

А вот "Эвертон" Миколенко потерпел поражение.

Во вторник, 8 февраля , состоялись три матча 24-го тура английской Премьер-лиги.

Так, "Манчестер Юнайтед" сенсационно не смог обыграть на выезде откровенного аутсайдера, последнюю команду турнирной таблицы — "Бернли". Игра завершилась со счетом 1:1 .

На забитый мяч от Поля Погба, оформленный на 18 минуте , хозяева ответили точным выстрелом Джея Родригеса на 47 минуте . Отметим, что главный арбитр этой встречи отменил два гола "красных дьяволов", чем вызвал волну негодования у их главного тренера – Ральфа Рангника.

"Мы забили три гола (два мяча арбитр отменил – прим.). В случае отмены второго гола линейный судья сигнализировал о нарушении через 10 секунд после инцидента. Очень слабое решение следует отметить.

Но в первом тайме мы играли отлично, контролировали игру и доминировали. Во втором нам не хватало агрессии. Было ясно, что соперник выйдет на поле более агрессивным. И когда он забивал, мы не отработали в защите до конца. Для нас это вечер разочарований, мы должны были спокойно побеждать. Мы забили трижды в первом тайме, я не могу упрекнуть команду в том, что у нее не было инстинкта убийцы до перерыва.

В конце концов, все это даже вопрос фарта. Одного очка после такой игры просто недостаточно, — цитирует слова Рангника BBC.

Отметим, что звездный форвард "манкунианцев" Криштиану Роналду появился в игре на 68-й минуте, заменив Эдинсона Кавани. Впрочем, 37-летний португалец не смог отличиться в сетке ворот оппонента. Это привело к тому, что нападающий продемонстрировал худшую серию без голов более десяти лет. Роналду уже не забивает пять поединков. Последний раз такое антидостижение он демонстрировал еще в 2010-м, выступая за мадридский "Реал", передает Sky Sports Statto.

Вашему вниманию видеообзор этой игры.

"Манчестер Юнайтед" набрал 39 очков, однако покинул зону Лиги чемпионов. Сейчас коллектив Рангника идет пятым. "Бернли", в свою очередь, имеет теперь 14 баллов, однако все равно идет последним;

В следующем туре "красные дьяволы" встретятся дома с "Саутгемптоном" (12 февраля, прим.), а "Барнли" на следующий день примет "Ливерпуль".

В свою очередь, в топ-4 турнирной таблицы вернулся " Вест Хэм " украинца Андрея Ярмоленко. "Молотобойцы" дома одолели аутсайдера АПЛ " Вотфорд " со счетом 1:0 . Единственный гол был забит на 68 минуте , его автором стал Джаррод Боуэн. Что касается Ярмоленко, то он просидел весь поединок на скамье для запасных.

"Вест Хэм" набрал 40 пунктов и поднялся на четвертую позицию. "Уотфорд", для которого эта неудача стала десятой подряд в рамках внутреннего первенства, остался с 15 очками на предпоследней, 19 строчке;

В следующем туре "молотобойцы" сыграют на выезде с "Лестером" (13 февраля, прим.). "Уотфорд" днем раньше дома примет "Брайтон".

В последнем матче игрового дня "Ньюкасл" разобрался дома с "Эвертоном", за который выступает еще один украинец – Виталий Миколенко. "Сороки" победили ливерпульский коллектив со счетом 3:1 .

Забитыми голами за "Ньюкасл" отличились Мейсон Холгейт ( 37 минута , автогол), Райан Фрейзер ( 56 ) и Киран Триппьер ( 80 ). Единственное, чем сумели ответить "ириски", так это взятием ворот в исполнении Джамаала Ласселса на 36 минуте , забившего в свои ворота. Что касается Миколенко, то его на эту дуэль даже не было в заявке. По сообщениям СМИ, у 22-летнего защитника коронавирус.

После игры главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард пожаловался на отсутствие украинца.

"Это нарушило мои планы, потому что Миколенко – единственный левый защитник, который является левшой. У нас есть Кенни, который тоже может там сыграть, против "Ньюкасла" вы там могли видеть Таунсенда. Мы можем быть эффективными, но потеря номинального левого защитника это непросто. Мы надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу", — цитирует слова Лемпарда BeanymanSports.