АПЛ: Миколенко помог "Эвертону" сдержать "Арсенал" без Зинченко, "Ливерпуль" в меньшинстве вырвал очко

В поединках 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" ( 0:0 ), а "Ливерпуль" дома разделил очки с "Фулхэмом" ( 2:2 ).

В безголевом матче украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Его коллега по амплуа Александр Зинченко остался вне заявки "Арсенала" на поединок из-за травмы.

"Арсенал" (30 очков) занимает третье место в АПЛ и на 6 баллов отстает от лидера "Ливерпуля", который имеет матч в запасе. "Эвертон" с 15 пунктами находится на 15-й строчке.

Обзор матча "Арсенал" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном поединке Андреас Перейра уже на 11-й минуте поразил ворота "Ливерпуля". Через шесть минут мерсисайдцы остались в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Эндрю Робертсон.

На старте второго тайма подопечные Арне Слота отыгрались – на 47-й минуте точный удар нанес Коди Гакпо, которому ассистировал Мохамед Салах.

Гости снова вышли вперед на 76-й минуте – отличился Родригу Муниз. Но "Ливерпуль" таки сумел избежать поражения – на 86-й минуте Диогу Жота вырвал для лидера чемпионата ничью.

"Ливерпуль" (36 очков) остается на вершине АПЛ. Отрыв мерсисайдского клуба от ближайшего преследователя "Челси" составляет 5 баллов. "Фулхэм" с 24 пунктами занимает 9-ю позицию.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Фулхэм"

Будет добавлен в скором времени.

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