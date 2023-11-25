АПЛ: Мудрик не спас "Челси" от разгромного фиаско, Забарный помог "Борнмуту" победить (видео)

Состоялись два матча 13-го тура чемпионата Англии с участием украинских футболистов.

В матчах 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" Михаила Мудрика на выезде проиграл "Ньюкаслу" ( 4:1 ), а "Борнмут" Ильи Забарного в гостях обыграл "Шеффилд Юнайтед" ( 1:3 ).

"Сороки" вышли вперед на 13-й минуте усилиями Александера Исаака, но на 23-й минуте Рахим Стерлинг восстановил паритет в этой встрече. Так что на перерыв команды ушли при равном счете.

На старте второго тайма "Ньюкасл" шокировал "пенсионеров", дважды забив в течение одной минуты. На 61-й минуте счет уже был 3:1 благодаря голам Джамаала Ласселса и Жоэлинтона.

Ко всем бедам "синих" добавилось еще и удаление на 73-й минуте Риса Джеймса, получившего вторую желтую карточку.

Команда Эдди Хау воспользовалась численным преимуществом и довела дело до разгрома. На 83-й минуте окончательный счет поединка установил Энтони Гордон.

Мудрик начал матч на скамейке для запасных, но вышел на поле на 69-й минуте. Помочь своей команде в меньшинстве переломить ход поединка Михаил не смог.

После этого матча "Челси" (16 очков) находится на десятой позиции в АПЛ. "Ньюкасл" (23 балла) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Челси"

В параллельном поединке "Борнмут" с Забарным в составе уверенно разобрался с "Шеффилд Юнайтед". В первом тайме за "вишен" забивали Маркус Тавернье и Джастин Клюйверт.

На старте второй половины матча Тавернье оформил дубль, сделав счет разгромным. Хозяева смогли ответить лишь голом Оливера Макберни на 90+7-й минуте.

Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел полный матч, надежно отработав в защите.

Одержав третью победу в четырех последних играх, "Борнмут" (12 очков) занимает 16-е место в АПЛ, оторвавшись от зоны вылета уже на 7 баллов. "Шеффилд Юнайтед" (5 пунктов) идет на 18-й строчке.

Обзор матча "Шеффилд Юнайтед" – "Борнмут"

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