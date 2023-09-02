АПЛ: Мудрик не спас "Челси" от сенсационного поражения, "Борнмут" с Забарным упустил победу

В рамках 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома неожиданно уступил "Ноттингему" ( 0:1 ), а "Борнмут" защитника сборной Украины Ильи Забарного расписал ничью с "Брентфордом" ( 2:2 ).

Единственный гол команда Маурисио Почеттино пропустила в начале второго тайма. Победу "лесникам" принес точный удар Энтони Эланги на 48-й минуте встречи.

Мудрик начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 77-й минуте, однако не помог своей команде спастись от поражения.

После этого поражения "Челси" с 4 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ноттингем" (6 баллов) поднялся на 9-ю строчку.

В параллельном матче "Брентфорд" на 7-й минуте поразил ворота команды Забарного усилиями Матиаса Йенсена. На 30-й минуте нападающий "Борнмута" Доминик Соланке сравнял счет.

На 77-й минуте Дэвид Брукс вывел "вишен" вперед, но в компенсированное время Бриан Мбэмо принес "пчелам" ничью.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл полный матч. А вот украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел весь поединок на скамейке запасных.

После этого матча "Борнмут" с 2 очками занимает 16-ю позицию в АПЛ. В активе "Брентфорда" 6 зачетных пунктов и седьмая ступенька чемпионата.

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