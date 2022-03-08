АПЛ официально запретила трансляцию матчей в России и пожертвует деньги украинскому народу

Россияне не смогут смотреть поединки ведущей футбольной лиги планеты.

Английская Премьер-лига объявила о расторжении контракта с официальным транслятором матчей в Российской Федерации, корпорацией Rambler Media и ее сервисом Okko.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, лига и все клубы решили немедленно пожертвовать 1 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь украинскому народу, защищающему свою землю от российских оккупантов.

"Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру. Наши мысли со всеми пострадавшими. Пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов будет передано Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC) для доставки гуманитарной помощи непосредственно нуждающимся" - говорится в заявлении АПЛ.

Ранее АПЛ неоднократно проводила акции в поддержку Украины. В частности, капитаны команд носили во время матчей специальные повязки, а сообщения о солидарности с Украиной были на экранах стадионов и телетрансляциях. Однако российский транслятор скрывал эти жесты. Платформа страны-агрессора даже убрала таймер, чтобы не показывать расположенный там флаг Украины.

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