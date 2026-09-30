АПЛ официально признала "Манчестер Сити" виновным в финансовых нарушениях — клуб отреагировал

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд / © Associated Press

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Английская Премьер-лига (АПЛ) официально признала "Манчестер Сити" виновным в нарушении финансовых правил.

Официальный сайт лиги опубликовала заявление, где сообщается, что независимая комиссия признала "Манчестер Сити" виновным в нарушениях по всем пунктам финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

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Независимая комиссия установила, что в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18:

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"Манчестер Сити" подписывал фиктивные контракты (искажавшие суть реальных договоренностей между сторонами) с рядом коммерческих партнеров, а также использовал фиктивные соглашения с другими контрагентами, чтобы искусственно завышать доходы клуба и занижать расходы;

"Манчестер Сити" предоставлял недостоверную финансовую отчетность и скрывал реальное состояние своих финансов от аудиторов и футбольных регуляторных органов;

"Манчестер Сити" допустил существенные нарушения установленных АПЛ и УЕФА лимитов на расходы;

во время расследования, проводимого АПЛ, "Манчестер Сити" неоднократно нарушал обязательства по сотрудничеству и добросовестному взаимодействию с лигой (было подтверждено три из четырех инкриминированных нарушений).

Согласно вердикту комиссии, за период между сезонами 2009/10 и 2017/18 клуб завысил свои доходы и скрыл расходы более чем на 900 миллионов фунтов.

"Решение устанавливает факты происходящего в "Манчестер Сити" в течение этого периода. В нем подробно описано, как клуб систематически нарушал правила АПЛ в течение почти 10 лет", — заявил исполнительный директор лиги Ричард Мастерс.

Вопрос о санкциях против клуба будут рассматриваться на отдельном слушании. "Манчестер Сити" имеет срок до 2 октября, чтобы оспорить решение независимой комиссии.

В клубе уже отреагировали на решение АПЛ. Там отбрасывают предъявленные Премьер-лигой обвинения.

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"Футбольный клуб "Манчестер Сити" разочарован и удивлен выводом комиссии Премьер-лиги, обнародованным сегодня. Клуб отбрасывает предъявленные Премьер-лигой обвинения — в подтверждение позиции клуба по этому делу существует значительный массив неопровержимых доказательств. Учитывая это, клуб намерен действовать решительно и, где это необходимо, активно отстаивать свою правоту во всех соответствующих регуляторных и судебных инстанциях.

Рассмотрение дела в рамках Премьер-лиги еще не завершено, и впереди остается ряд важных этапов процесса. "Манчестер Сити" намерен воспользоваться доступными процедурами обжалования, поскольку этот вывод содержит очевидные и существенные ошибки — правовые, принципиальные и фактические — и необоснован.

В течение восьми лет клуб неукоснительно соблюдал установленные процедуры, считая, что руководство и исполнительные органы Премьер-лиги будут действовать как независимый, беспристрастный и справедливый регулятор, свободный от предвзятого влияния.

Понятно, что возможности клуба публично комментировать ситуацию ограничены до полного завершения всех будущих разбирательств", — говорится в заявлении "горожан".

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За нарушение финансовых правил "Манчестер Сити" может получить серьезные санкции:

снятие очков;

исключение из лиги;

большие денежные штрафы;

трансферные запреты;

лишение выигранных трофеев.

Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.

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