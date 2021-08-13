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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

Новый розыгрыш турнира стартует уже сегодня.

13-15 августа состоятся матчи 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси". Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
  • 2-й тур АПЛ - 21-23 августа.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2020/21
1 ТУР
Пятница, 13 августа
22:00 БРЕНТФОРД   _:_   АРСЕНАЛ
Суббота, 14 августа
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛИДС
17:00 БЕРНЛИ   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 ЛЕСТЕР СИТИ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 УОТФОРД   _:_   АСТОН ВИЛЛА
19:30 НОРВИЧ СИТИ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Воскресенье, 15 августа
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
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