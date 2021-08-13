АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Англии по футболу

Новый розыгрыш турнира стартует уже сегодня.
13-15 августа состоятся матчи 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси". Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
- Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
- 2-й тур АПЛ - 21-23 августа.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2020/21
1 ТУР
|Пятница, 13 августа
|22:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Суббота, 14 августа
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛИДС
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|УОТФОРД
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|19:30
|НОРВИЧ СИТИ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Воскресенье, 15 августа
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ