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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

"Арсенал" на выезде сыграет с "Лестером", а "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед".

С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

В центральных поединках "Лестер" будет принимать "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" с Криштиану Роналду приедет в гости к "Тоттенгему" в надежде спасти своего коуча Уле Гуннара Сульшера, оказавшегося в шаге от увольнения.

  • После 9 туров лидирует в чемпионате "Челси" (22 балла). На втором месте "Ливерпуль" (21). Третья ступень принадлежит "Манчестер Сити" (20), четвертый - "Вест Хэм" (17).
  • Поединки 10-го тура АПЛ состоятся 30 октября - 1 ноября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Суббота, 30 октября
14:30 ЛЕСТЕР   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 БЕРНЛИ   _:_   БРЭНТФОРД
17:00 УОТФОРД   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БРАЙТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЧЕЛСИ
19:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 31 октября
16:00 НОРВИЧ   _:_   ЛИДС
18:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ВЕСТ ХЭМ
Понедельник, 1 ноября
22:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЭВЕРТОН
           

Таблица АПЛ после 9 туров

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