АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" на выезде сыграет с "Лестером", а "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед".

С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

В центральных поединках "Лестер" будет принимать "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" с Криштиану Роналду приедет в гости к "Тоттенгему" в надежде спасти своего коуча Уле Гуннара Сульшера, оказавшегося в шаге от увольнения.

После 9 туров лидирует в чемпионате "Челси" (22 балла). На втором месте "Ливерпуль" (21). Третья ступень принадлежит "Манчестер Сити" (20), четвертый - "Вест Хэм" (17).

Поединки 10-го тура АПЛ состоятся 30 октября - 1 ноября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".

Таблица АПЛ после 9 туров

flashscore.ua

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