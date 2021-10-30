АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" на выезде сыграет с "Лестером", а "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед".
С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
В центральных поединках "Лестер" будет принимать "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" с Криштиану Роналду приедет в гости к "Тоттенгему" в надежде спасти своего коуча Уле Гуннара Сульшера, оказавшегося в шаге от увольнения.
- После 9 туров лидирует в чемпионате "Челси" (22 балла). На втором месте "Ливерпуль" (21). Третья ступень принадлежит "Манчестер Сити" (20), четвертый - "Вест Хэм" (17).
- Поединки 10-го тура АПЛ состоятся 30 октября - 1 ноября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Суббота, 30 октября
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|БРЭНТФОРД
|17:00
|УОТФОРД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|19:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 31 октября
|16:00
|НОРВИЧ
|_:_
|ЛИДС
|18:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|Понедельник, 1 ноября
|22:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН