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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке "Арсенал" померяется силами с "Ливерпулем".

8 - 10 октября состоятся игры десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Самые интересные поединки уик-энда запланированы на воскресенье, 9 октября. В этот день "Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, будет принимать "Ливерпуль".

Кроме того, "Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко, попавшего в символическую сборную по итогам прошлого тура АПЛ, на домашней арене сразится с "Манчестер Юнайтед".

  • После девятого тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 21 балл. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (20). На третьем месте расположился "Тоттенхэм" (17).
  • Поединки 11-го тура АПЛ состоятся 14 - 16 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Суббота, 8 октября
17:00 БОРНМУТ   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
19:30 БРАЙТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ
Воскресенье, 9 октября
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ФУЛХЭМ
16:00 КРИСТАЛЛ ПЭЛАС   _:_   ЛИДС
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
21:00 ЭВЕРТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 10 октября
22:00 НОТТИНГЕМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА

Таблица АПЛ после 9 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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