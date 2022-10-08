АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Англии по футболу

В центральном поединке "Арсенал" померяется силами с "Ливерпулем".

8 - 10 октября состоятся игры десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Самые интересные поединки уик-энда запланированы на воскресенье, 9 октября. В этот день "Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, будет принимать "Ливерпуль".

Кроме того, "Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко, попавшего в символическую сборную по итогам прошлого тура АПЛ, на домашней арене сразится с "Манчестер Юнайтед".

После девятого тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 21 балл. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (20). На третьем месте расположился "Тоттенхэм" (17).

Поединки 11-го тура АПЛ состоятся 14 - 16 октября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 9 тура

Фото: flashscore.ua

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