АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Англии по футболу

В центральном поединке "Арсенал" померяется силами с "Ливерпулем".
8 - 10 октября состоятся игры десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
Самые интересные поединки уик-энда запланированы на воскресенье, 9 октября. В этот день "Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, будет принимать "Ливерпуль".
Кроме того, "Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко, попавшего в символическую сборную по итогам прошлого тура АПЛ, на домашней арене сразится с "Манчестер Юнайтед".
- После девятого тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 21 балл. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (20). На третьем месте расположился "Тоттенхэм" (17).
- Поединки 11-го тура АПЛ состоятся 14 - 16 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Суббота, 8 октября
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Воскресенье, 9 октября
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|16:00
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЛИДС
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|21:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 10 октября
|22:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
Таблица АПЛ после 9 тура
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