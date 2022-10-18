АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Англии по футболу

Игра "Арсенал" - "Манчестер Сити" перенесена из-за поединка "канониров" в Лиге Европы.
С 18-го по 20 октября состоятся матчи двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
В центральном поединке этого тура должны были встретиться нынешний клуб Александра Зинченко - лондонский "Арсенал, и бывшая команда украинца - "Манчестер Сити".
Однако эта дуэль была отложена из-за матча "канониров" в еврокубках. В четверг, 20 октября, подопечные Микеля Артеты будут принимать нидерландский ПСВ в рамках 2-го тура Лиги Европы. Ранее этот поединок перенесли из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
В свою очередь, "Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко в среду, 19 октября, на выезде встретится с "Ньюкаслом". В этот же день будут определять сильнейшего "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
- После 11-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 27 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (23) и "Тоттенхэм" (23). На четвертом месте - "Челси" (19).
- Поединки 13-го тура АПЛ состоятся 22 - 24 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Вторник, 18 октября
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|22:15
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|Среда, 19 октября
|АРСЕНАЛ
|перенесен
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|21:30
|БОРНМУТ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЧЕЛСИ
|21:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|21:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|22:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Четверг, 20 октября
|21:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|22:15
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЛИДС
Таблица АПЛ после 11 тура
Читайте также:
УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу
Звездный футболист "Манчестер Юнайтед" оказался под стражей: в чем его обвиняют
От Бензема до конкурента Лунина: полный список победителей премии "Золотой мяч-2022" по номинациям