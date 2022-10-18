АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Англии по футболу

С 18-го по 20 октября состоятся матчи двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В центральном поединке этого тура должны были встретиться нынешний клуб Александра Зинченко - лондонский "Арсенал, и бывшая команда украинца - "Манчестер Сити".

Однако эта дуэль была отложена из-за матча "канониров" в еврокубках. В четверг, 20 октября, подопечные Микеля Артеты будут принимать нидерландский ПСВ в рамках 2-го тура Лиги Европы. Ранее этот поединок перенесли из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

В свою очередь, "Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко в среду, 19 октября, на выезде встретится с "Ньюкаслом". В этот же день будут определять сильнейшего "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

После 11-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 27 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (23) и "Тоттенхэм" (23). На четвертом месте - "Челси" (19).

Поединки 13-го тура АПЛ состоятся 22 - 24 октября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 11 тура

Фото: flashscore.ua

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