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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

Игра "Арсенал" - "Манчестер Сити" перенесена из-за поединка "канониров" в Лиге Европы.

С 18-го по 20 октября состоятся матчи двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В центральном поединке этого тура должны были встретиться нынешний клуб Александра Зинченко - лондонский "Арсенал, и бывшая команда украинца - "Манчестер Сити".

Однако эта дуэль была отложена из-за матча "канониров" в еврокубках. В четверг, 20 октября, подопечные Микеля Артеты будут принимать нидерландский ПСВ в рамках 2-го тура Лиги Европы. Ранее этот поединок перенесли из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

В свою очередь, "Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко в среду, 19 октября, на выезде встретится с "Ньюкаслом". В этот же день будут определять сильнейшего "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

  • После 11-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 27 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (23) и "Тоттенхэм" (23). На четвертом месте - "Челси" (19).
  • Поединки 13-го тура АПЛ состоятся 22 - 24 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Вторник, 18 октября
21:30 БРАЙТОН   _:_   НОТТИНГЕМ
22:15 КРИСТАЛЛ ПЭЛАС   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
Среда, 19 октября
  АРСЕНАЛ   перенесен   МАНЧЕСТЕР СИТИ
21:30 БОРНМУТ   _:_   САУТГЕМПТОН
21:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЧЕЛСИ
21:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
21:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЭВЕРТОН
22:15 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ТОТТЕНХЭМ
Четверг, 20 октября
21:30 ФУЛХЭМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
22:15 ЛЕСТЕР   _:_   ЛИДС

Таблица АПЛ после 11 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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