АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Англии по футболу

В центральном поединке сойдутся "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

С 22-го по 24 октября состоятся матчи тринадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В центральном поединке этого тура 22 октября в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" встретятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В этот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Кристалл Пэлас".

В воскресенье, 23 октября, "Арсенал" другого нашего соотечественника Александра Зинченко на выезде сыграет против "Саутгемптона".

После 12-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 27 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (23) и "Тоттенхэм" (23). На четвертом месте - "Челси" (20).

Поединки 14-го тура АПЛ состоятся 29 - 30 октября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 12 тура

Фото: flashscore.ua

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