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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке сойдутся "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

С 22-го по 24 октября состоятся матчи тринадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В центральном поединке этого тура 22 октября в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" встретятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В этот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Кристалл Пэлас".

В воскресенье, 23 октября, "Арсенал" другого нашего соотечественника Александра Зинченко на выезде сыграет против "Саутгемптона".

  • После 12-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 27 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (23) и "Тоттенхэм" (23). На четвертом месте - "Челси" (20).
  • Поединки 14-го тура АПЛ состоятся 29 - 30 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Суббота, 22 октября
14:30 НОТТИНГЕМ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   БРАЙТОН
19:30 ЧЕЛСИ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 23 октября
16:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БРЕНТФОРД
16:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЛЕСТЕР
16:00 ЛИДС   _:_   ФУЛХЭМ
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   НЬЮКАСЛ
Понедельник, 24 октября
22:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   БОРНМУТ

Таблица АПЛ после 12 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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