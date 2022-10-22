АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Англии по футболу

В центральном поединке сойдутся "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
С 22-го по 24 октября состоятся матчи тринадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
В центральном поединке этого тура 22 октября в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" встретятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
В этот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Кристалл Пэлас".
В воскресенье, 23 октября, "Арсенал" другого нашего соотечественника Александра Зинченко на выезде сыграет против "Саутгемптона".
- После 12-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 27 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (23) и "Тоттенхэм" (23). На четвертом месте - "Челси" (20).
- Поединки 14-го тура АПЛ состоятся 29 - 30 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Суббота, 22 октября
|14:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 23 октября
|16:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БРЕНТФОРД
|16:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ЛИДС
|_:_
|ФУЛХЭМ
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Понедельник, 24 октября
|22:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БОРНМУТ
Таблица АПЛ после 12 тура
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