АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" и "Манчестер Сити" продолжают вести борьбу за первое место в турнирной таблице.
С 29-го по 30 октября состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
В субботу его откроют очным поединком "Лестер" и "Манчестер Сити". В этот же день "Челси" во главе с Грэмом Поттером будет противостоять бывшей команде тренера - "Брайтону".
В свою очередь, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграет с "Фулхэмом".
В воскресенье, 30 октября, "Арсенал" другого нашего соотечественника Александра Зинченко будет принимать "Ноттингем", а закроется тур матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом".
- После 13-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 28 очков. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (26). На третьем месте - "Тоттенхэм" (23). Далее расположились "Ньюкасл" (21) и "Челси" (21).
- Поединки 15-го тура АПЛ состоятся 5 - 6 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Суббота, 29 октября
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|БОРНМУТ
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|19:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|21:45
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛИДС
|Воскресенье, 30 октября
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|18:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
Таблица АПЛ после 13 тура
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