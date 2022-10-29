АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" и "Манчестер Сити" продолжают вести борьбу за первое место в турнирной таблице.

С 29-го по 30 октября состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В субботу его откроют очным поединком "Лестер" и "Манчестер Сити". В этот же день "Челси" во главе с Грэмом Поттером будет противостоять бывшей команде тренера - "Брайтону".

В свою очередь, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграет с "Фулхэмом".

В воскресенье, 30 октября, "Арсенал" другого нашего соотечественника Александра Зинченко будет принимать "Ноттингем", а закроется тур матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом".

После 13-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 28 очков. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (26). На третьем месте - "Тоттенхэм" (23). Далее расположились "Ньюкасл" (21) и "Челси" (21).

Поединки 15-го тура АПЛ состоятся 5 - 6 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 13 тура

Фото: flashscore.ua

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