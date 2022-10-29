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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

"Арсенал" и "Манчестер Сити" продолжают вести борьбу за первое место в турнирной таблице.

С 29-го по 30 октября состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В субботу его откроют очным поединком "Лестер" и "Манчестер Сити". В этот же день "Челси" во главе с Грэмом Поттером будет противостоять бывшей команде тренера - "Брайтону".

В свою очередь, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграет с "Фулхэмом".

В воскресенье, 30 октября, "Арсенал" другого нашего соотечественника Александра Зинченко будет принимать "Ноттингем", а закроется тур матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом".

  • После 13-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 28 очков. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (26). На третьем месте - "Тоттенхэм" (23). Далее расположились "Ньюкасл" (21) и "Челси" (21).
  • Поединки 15-го тура АПЛ состоятся 5 - 6 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Суббота, 29 октября
14:30 ЛЕСТЕР   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 БОРНМУТ       ТОТТЕНХЭМ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
19:30 ФУЛХЭМ   _:_   ЭВЕРТОН
21:45 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ЛИДС
Воскресенье, 30 октября
16:00 АРСЕНАЛ   _:_   НОТТИНГЕМ
18:15 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ВЕСТ ХЭМ

Таблица АПЛ после 13 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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