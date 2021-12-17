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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

Половина поединков перенесена из-за массовой вспышки коронавируса в командах.

18-19 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Сразу пять из десяти поединков тура перенесены на неопределенный срок из-за резкого роста заражений коронавирусом в командах, связанного с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

  • После 17 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (41 балл). На втором месте - "Ливерпуль" (40). На третьем - "Челси" (37). На четвертой строчке - "Арсенал" (29), пятый - "Вест Хэм" (28).
  • Поединки 19-го тура АПЛ состоятся 26-27 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Суббота, 18 декабря
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   перенесен   БРАЙТОН
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БЕРНЛИ
17:00 ВЕСТ ХЭМ   перенесен   НОРВИЧ
17:00 УОТФОРД   перенесен   КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
17:00 САУТГЕМПТОН   перенесен   БРЕНТФОРД
19:30 ЛИДС   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 19 декабря
14:00 ЭВЕРТОН   перенесен   ЛЕСТЕР
16:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЧЕЛСИ
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 17 туров

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