АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

Половина поединков перенесена из-за массовой вспышки коронавируса в командах.
18-19 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
Сразу пять из десяти поединков тура перенесены на неопределенный срок из-за резкого роста заражений коронавирусом в командах, связанного с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
- После 17 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (41 балл). На втором месте - "Ливерпуль" (40). На третьем - "Челси" (37). На четвертой строчке - "Арсенал" (29), пятый - "Вест Хэм" (28).
- Поединки 19-го тура АПЛ состоятся 26-27 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
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|Суббота, 18 декабря
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|перенесен
|БРАЙТОН
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|перенесен
|НОРВИЧ
|17:00
|УОТФОРД
|перенесен
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|перенесен
|БРЕНТФОРД
|19:30
|ЛИДС
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 19 декабря
|14:00
|ЭВЕРТОН
|перенесен
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ