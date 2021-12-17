АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

Половина поединков перенесена из-за массовой вспышки коронавируса в командах.

18-19 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Сразу пять из десяти поединков тура перенесены на неопределенный срок из-за резкого роста заражений коронавирусом в командах, связанного с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

После 17 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (41 балл). На втором месте - "Ливерпуль" (40). На третьем - "Челси" (37). На четвертой строчке - "Арсенал" (29), пятый - "Вест Хэм" (28).

Поединки 19-го тура АПЛ состоятся 26-27 декабря.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".

Таблица АПЛ после 17 туров