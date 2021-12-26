АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Англии по футболу

Несколько поединков тура перенесены из-за коронавируса.

26-27 декабря состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Три поединка тура были отложены на неопределенный срок из-за массового заражения коронавирусом в командах.

Отметим также, что тренеры многих клубов лиги выразили недовольство слишком интенсивным графиком матчей в рождественский период - так называемый Boxing Day. Однако руководство АПЛ не стало менять традицию и лишать болельщиков уже привычного футбольного праздника.

После 18 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (44 балла). На втором месте - "Ливерпуль" (41). На третьем - "Челси" (38). На четвертой строчке - "Арсенал" (32), пятый - "Вест Хэм" (28) с матчем в запасе.

Поединки 20-го тура АПЛ состоятся 28-30 декабря.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".

Таблица АПЛ после 18 туров