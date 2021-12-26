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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

Несколько поединков тура перенесены из-за коронавируса.

26-27 декабря состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Три поединка тура были отложены на неопределенный срок из-за массового заражения коронавирусом в командах.

Отметим также, что тренеры многих клубов лиги выразили недовольство слишком интенсивным графиком матчей в рождественский период - так называемый Boxing Day. Однако руководство АПЛ не стало менять традицию и лишать болельщиков уже привычного футбольного праздника.

  • После 18 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (44 балла). На втором месте - "Ливерпуль" (41). На третьем - "Челси" (38). На четвертой строчке - "Арсенал" (32), пятый - "Вест Хэм" (28) с матчем в запасе.
  • Поединки 20-го тура АПЛ состоятся 28-30 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Воскресенье, 26 декабря
14:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   перенесен   УОТФОРД
14:30 ЛИВЕРПУЛЬ   перенесен   ЛИДС
17:00 БЕРНЛИ   перенесен   ЭВЕРТОН
17:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 НОРВИЧ   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
19:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ЧЕЛСИ
22:00 БРАЙТОН       БРЕНТФОРД
Понедельник, 27 декабря
22:00 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 18 туров

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