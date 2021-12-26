АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Англии по футболу

Несколько поединков тура перенесены из-за коронавируса.
26-27 декабря состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
Три поединка тура были отложены на неопределенный срок из-за массового заражения коронавирусом в командах.
Отметим также, что тренеры многих клубов лиги выразили недовольство слишком интенсивным графиком матчей в рождественский период - так называемый Boxing Day. Однако руководство АПЛ не стало менять традицию и лишать болельщиков уже привычного футбольного праздника.
- После 18 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (44 балла). На втором месте - "Ливерпуль" (41). На третьем - "Челси" (38). На четвертой строчке - "Арсенал" (32), пятый - "Вест Хэм" (28) с матчем в запасе.
- Поединки 20-го тура АПЛ состоятся 28-30 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
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|Воскресенье, 26 декабря
|14:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|перенесен
|УОТФОРД
|14:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|перенесен
|ЛИДС
|17:00
|БЕРНЛИ
|перенесен
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|НОРВИЧ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|19:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЧЕЛСИ
|22:00
|БРАЙТОН
|БРЕНТФОРД
|Понедельник, 27 декабря
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД